В Новосибирской области экс-полицейского обвинили во взятке в три тысячи рублей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области бывшего полицейского обвинили в получении взятки в три тысячи рублей. Деньги ему дал водитель без прав. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В мае 2020 года бывший сотрудник полиции получил от гражданина, не умеющего права на управление транспортным средством, деньги в размере 3 тысяч рублей за избежание административной ответственности, — сообщили в ведомстве.
После того, как стражи порядка выявили нарушение, мужчину уволили из органов внутренних дел. Теперь ему грозит наказание в соответствии с законом, если его вина полностью подтвердится.
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