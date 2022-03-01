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Общество1 марта 2022 12:42

В Новосибирской области экс-полицейского обвинили во взятке в три тысячи рублей

Он получил деньги от водителя без прав
Мария ГРИГОРЯН
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В Новосибирской области экс-полицейского обвинили во взятке в три тысячи рублей.

В Новосибирской области экс-полицейского обвинили во взятке в три тысячи рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области бывшего полицейского обвинили в получении взятки в три тысячи рублей. Деньги ему дал водитель без прав. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В мае 2020 года бывший сотрудник полиции получил от гражданина, не умеющего права на управление транспортным средством, деньги в размере 3 тысяч рублей за избежание административной ответственности, — сообщили в ведомстве.

После того, как стражи порядка выявили нарушение, мужчину уволили из органов внутренних дел. Теперь ему грозит наказание в соответствии с законом, если его вина полностью подтвердится.

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