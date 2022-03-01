В Новосибирске водитель кроссовера вылетел на тротуар после столкновения с «KIA Rio». Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 1 марта, в Новосибирске на перекрестке Ядринцевской и Мичурина произошло ДТП с участием «KIA Rio» и кроссовера «Toyota Harrier». После столкновения последний автомобиль вылетел на тротуар. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «АСТ-54».

— Водитель «KIA Rio» проехал на запрещающий сигнал светофора по Мичурина в сторону Театра Оперы и балета. От удара кроссовер вылетел на тротуар, — рассказали очевидцы.

Известно, что сейчас на месте ДТП работают аварийные комиссары. В ГИБДД пока никак не прокомментировали аварию.

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