В Новосибирской области назначили нового главу ГИБДД. Фото: ГУ МВД НСО.

В понедельник, 28 февраля, в Новосибирской области назначили нового главу Госавтоинспекции, им стал полковник полиции Александр Бабенков. Его представил генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ближайшее время Александр Владимирович Бабенков проведет рабочее совещание с личным составом УГИБДД, осуществит выезды в территориальные подразделения Госавтоинспекции, а также встретится с руководителями правоохранительных структур и муниципальных образований региона, — рассказали в ведомстве.

Нового руководителя перевели из Челябинской области, где он служил в органах внутренних дел с 2003 году в ОГИБДД ОВД Октябрьского района Челябинской области. С 2011 по 2016 годы Александр Бабенков проходил службу, в том числе на руководящих должностях, в ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуфалейский» Челябинской области.

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