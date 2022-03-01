В Новосибирской области продолжат газификацию и догазификацию муниципалитетов и личных хозяйств. Фото: Правительство НСО.

В Правительстве Новосибирской области рассмотрели вопросы, связанные с реализацией поручения Президента РФ Владимира Путина о догазификации хозяйств и доведении газа до границ земельных участков бесплатно для жителей региона. Мероприятие прошло под руководством Губернатора Андрея Травникова.

Глава региона напомнил, что в Новосибирской области реализуют программу социальной догазификации — без привлечения средств жителей. Запустили ее по инициативе президента Владимира Путина. В рамках программы власти регулярно проводят заседания регионального штаба. Часть рабочих вопросов они обсуждают на аппаратном совещании.

О ходе исполнения перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Президента Федеральному Собранию РФ о догазификации без привлечения средств населения доложил Игорь Домаренко — представитель Единого оператора газификации на территории Новосибирской области, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск».

Для осуществления мероприятий по догазификации в Новосибирской области 7 февраля 2021 года Губернатор Андрей Травников утвердил сводный и пообъектный план-график догазификации. В него вошел 131 населенный пункт. Общее количество негазифицированных домовладений составляет 60 470.

Как уточнили в Правительстве, Новосибирская область попала в перечень субъектов РФ, в которых действует единый оператор газификации. В нашем регионе эти функции выполняет ООО «Газпром газораспределение Томск».

В регионе активно ведется работа по догазификации. Так, по состоянию на 1-е марта, подано 12864 заявки на догазификацию (20% от количества домовладений, включенных в пакетный план-график). Принято 12185 заявок, из них 7490 — «Газпром газораспределение Томск», еще 4695 — независимыми ГРО региона. Количество заключенных договоров на догазификацию — 2 466, исполнено до границ участка — 1679, выполнено подключений — 1254.

— Согласно плану-графику, в 2022 году планируется газифицировать 15751 домовладение, в 2023 году — 13083, в 2024 году — 28785, — добавили в Правительстве.

Актуальными вопросами остаются меры поддержки граждан. При газификации жилых домов реализуются следующие меры социальной поддержки. Так, многодетные семьи могут распоряжаться средствами областного семейного капитала на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к сетям газоснабжения;

— На территории Новосибирска предоставляются субсидии организациям, взявшим на себя обязательства по проведению газификации жилищного фонда, по замене внутридомового газового оборудования в них; министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осуществляется субсидирование процентной ставки по кредиту на газификацию жилья (3/4 от суммы фактически уплаченных процентов). Оператор — Банк «Левобережный», кредитование предусмотрено на выполнение работ по монтажу внутридомового газового оборудования, — сообщили в Правительстве.

По информации ФАС, примерная стоимость оборудования внутри участка для заявителя равна 72 091 рублю. Что касается газоиспользующего оборудования, то оно включает в себя газовую плиту на кухне, двухконтурный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения в котельной.

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