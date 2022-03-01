В Лондоне отменили концерт оркестра Новосибирской филармонии

Оркестр Новосибирской филармонии не выступит в Лондоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Великобритании отменили выступления русских симфонических оркестров. В том числе не состоится выступление оркестра Новосибирской филармонии 23 мая, который должен был выступить на сцене с музыкой Бородина, Чайковского и Сибелиуса. На сцене с сибирским коллективом новосибирского дирижера Томаса Зандерлинга должна была играть английская скрипачка Дженнифер Пайк. Ранее критики хвалили оркестр и называли его музыку «электризующей».

— Концерт отменен в связи с закрытием авиасообщения между странами, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирской филармонии. — Сейчас мы открываем фестиваль «Мартовский код» и рады пригласить новосибирцев на наши концерты с 1 по 10 марта.

Напомним, ранее в Марселе отменили трехдневный Русский фестиваль, в рамках которого планировал выступить пианист из Новосибирска Дмитрий Карпов. Артист заявил, что концерт отенили из-за урозы местной украинской диаспоры устроить теракт.

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