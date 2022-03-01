Путевки в детский сад в Новосибирске 2022: когда начнут выдавать, где получить

В Новосибирске начнут выдачу путевок в детский сад.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Совсем скоро родителям начнут выдавать путевки в детский сад в Новосибирске 2022. Как сообщили в департаменте образования мэрии города, на очереди в сад сейчас стоят более 28 тысяч детей.
— Формирование списков начнется 4 марта — в этот же день начнут выдавать путевки. Получить их можно в районных администрациях и в департаменте образования. Будут выдаваться путевки и в ясельные группы — их количество также вырастает, — рассказал начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
На 2022-2023 учебный год должны предоставить место всем детям, которым до 31 декабря исполняется три года. Получить путевку в детский сад можно, лично посетив дошкольное учреждение или в электронной форме, например, на сайте Госуслуг.Электронная путевка направляется в детский сад, родителей уведомляют об этом звонком или сообщением.
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