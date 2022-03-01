В Новосибирской области температура первой декады марта будет выше нормы

Погоду метеорологи обещают неустойчивую. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Синоптики рассказали, какой будет первая декада марта в Новосибирской области. Сибиряков ожидает изменчивая и снежная погода. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Гидрометцентре.

— Среднедекадная температура воздуха в марте ожидается от — 7 — -11 градусов, что выше нормы на 3-4 градуса. Также ожидаются колебания температуры воздуха по ночам, от -6 — -11, с прояснениями до — 16 — -18 и -23. Днем колебания от 0 до -5 градусов. К середине декады до +3 и до -4 — -9 градусов, — уточнили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Также в период оттепели синоптики обещают мокрый снег и местами порывистый ветер По данным метеорологов, метели ожидаются в большинстве дней декады.

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