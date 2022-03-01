Новосибирские гаишники помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске инспекторы ГИБДД — младший лейтенант полиции Владимир Пьянков и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Артем Селезнев помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома. О дне, который стал счастливым для одной новосибирской семьи, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— К полицейским, которые 21 февраля, работали в Калининском районе Новосибирска, обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что ему необходимо отвезти в роддом супругу. У женщины начались схватки, и новосибирец боялся, что не успеет вовремя доставить жену в роддом. Оценив обстановку, госавтоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль с женщиной в больницу, о чем сообщили в дежурную часть, — уточнили в пресс-службе полиции.

Полицейские помогли беременной дойти до машины и разместиться в салоне. После чего гаишники включили специальные сигналы и сопроводили автомобиль с роженицей до больницы.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГИБДД, автомобиль с роженицей прибыл в медицинское учреждение в течение 15 минут, — добавили в ГУ МВД по региону.

Женщина родила здоровую дочку. Кроху назвали Василисой. Родственники поблагодарили инспекторов ДПС за неравнодушие, помощь и профессионализм. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полицейские передали беременную врачам, после чего вернулись к своей работе. Женщина родила здоровую дочку. Кроху назвали Василисой. Родственники поблагодарили инспекторов ДПС за неравнодушие, помощь и профессионализм.

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