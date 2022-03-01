Больше 6 тысяч человек за сутки выздоровели после коронавируса в Новосибирске

За день заболело 3,5 тысячи жителей НСО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 марта оперативный штаб сообщил о рекордном числе выздоровевших пациентов в Новосибирской области.

— За сутки выписались из больниц 6 619 человек. Всего выздоровело ща все время пандемии 111 948 пациентов. Общее число заболевших составило 222 380 человек, из них — 31 720 детей, — рассказали в оперативном штабе.

Умерли за сутки еще 16 человек: двенадцать мужчин от 38 до 88 лет и четыре женщины от 48 до 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 005 человек.

В отделениях реанимации лежат 316 человек, среди них 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 617 человек, в том числе 120 детей.

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