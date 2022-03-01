В Новосибирске не состоится чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 1 марта, Международная федерация волейбола лишила Новосибирск права проводить чемпионат мира по волейболу-2022 среди мужчин. Об этом представители сообщили на своем официальном сайте.

— Административный совет Международной федерации волейбола пришел к выводу, что подготовка и проведение чемпионата мира в России будут невозможны. Было принято решение отстранить Россию от организации чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который планировался на августе и сентябре 2022 года, — говорится на сайте.

Напомним, ранее молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года перенесли из Новосибирска. Такое решение приняли в Международной федерации хоккея на льду.

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