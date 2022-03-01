В Новосибирске Заельцовский парк откроют для посещения к 1 июня

Заельцовский парк готов на 87%. Фото: Мэрия Новосибисрка

В Новосибирске Заельцовский парк, который долгое время был закрыт на реконструкцию, заработает для посетителей 1 июня 2022 года. Как сообщила в ходе аппаратного совещания 1 марта вице-мэр города Анна Терешкова, сейчас он уже готов на 87%.

— Готовность Заельцовского парка на сегодняшний день составляет 87%, к первому июня у нас состоится открытие. Он был закрыт для посещения, так как в нем полностью менялась вся инфраструктура. Проведены новые системы освещения, электроснабжения, водоотведения и создан комплекс системы безопасности, — заявила вице-мэр.

Также в эко-парке реконструировали главную арену, экотропу, там появилась тропа для скандинавской ходьбы. Установлены лавочки и мебель, а также высажены кустарники.

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