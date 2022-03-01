В Новосибирске бомж украл в кафе 50 тысяч рублей и спрятал их в носке

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

В 21.48 сработала тревожная сигнализация в павильоне восточной кухни на улице Хилокской. На место прибыл экипаж ГБР-76, который провел тщательный осмотр объекта охраны. Все двери и окна были целы, признаки взлома или незаконного проникновения отсутствовали. Тогда на объект был вызван владелец кафе, чтобы провести проверку в помещении, но и она не выявила ничего криминального. ГБР вернулась на пост, а недовольный поздним ложным вызовом хозяин уехал домой.

Однако охранные датчики внутри павильона сработали снова. Вернувшиеся на объект сотрудники ГВАРДИИ и владелец кафе опять приступили к полному осмотру помещения, проверяя буквально каждый сантиметр. В этот раз поиски увенчались успехом: был обнаружен мужчина неопрятного вида, укравший ни много ни мало 50 тысяч рублей. Деньги бомж спрятал в носке, но хитрость не помогла - купюры предательски торчали наружу и сразу привлекли внимание бойцов ГБР.

Как выяснилось позднее, мужчина зашел в кафе еще в 18.00 и уснул в тамбуре заднего входа. Сотрудники павильона не заметили спящего и поставили кафе на охрану. Проснувшийся через четыре часа бомж привел в действие сигнализацию, а затем вполне успешно прятался, переползая из одного укрытия в другое. Во время одного из таких марш-бросков он нашел наличные и попытался их присвоить, но был пойман, что называется, на месте с поличным.