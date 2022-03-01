В Новосибирске будут судить мужчину за ложные сообщения о бомбе

Телефонного хулигана будут судить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининский районный суд Новосибирска поступило дело о ложных сообщениях о минировании дома на улице Земнухова,7 в ноябре 2021 года. Как выяснилось, с подобной информацией в экстренные службы звонил местный житель.

— Мужчина со своего мобильного телефона позвонил на телефон службы «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения об акте терроризма, а именно, что в доме 7 по улице Земнухова города Новосибирска заложена бомба и через пять минут произойдет взрыв. При проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было, — сообщили в суде.

Ведомства, выезжавшие на этот ложный вызов, понесли ущерб в 7 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.