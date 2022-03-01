В Новосибирске будут судить мужчину за ложные сообщения о бомбе

Телефонного хулигана будут судить.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Калининский районный суд Новосибирска поступило дело о ложных сообщениях о минировании дома на улице Земнухова,7 в ноябре 2021 года. Как выяснилось, с подобной информацией в экстренные службы звонил местный житель.
— Мужчина со своего мобильного телефона позвонил на телефон службы «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения об акте терроризма, а именно, что в доме 7 по улице Земнухова города Новосибирска заложена бомба и через пять минут произойдет взрыв. При проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было, — сообщили в суде.
Ведомства, выезжавшие на этот ложный вызов, понесли ущерб в 7 тысяч рублей.
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