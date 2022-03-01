В Новосибирской области экс-полицейский пойдет под суд за взятку от подростка

Под суд пойдет экс-полицейский, которого обвиняют в мелком взяточничестве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области под суд пойдет экс-полицейский, которого обвиняют в мелком взяточничестве по статье 291.1 УК РФ. По данным следователей, деньги 39-летнему мужчине предложил подросток, которого поймали за рулем.

— В мае 2020 года обвиняемый, являясь сотрудником полиции, патрулировал дорогу вблизи деревни Буньково Коченевского района. В процесс работы, он остановил автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний, не имеющего права управления транспортным средством. Последний предложил сотруднику полиции взятку в три тысячи рублей, чтобы избежать наказания, и полицейский согласился, — пояснили в областном Следственном комитете.

Пока шло следствие, обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Несмотря на то, что свою вину в произошедшем он не признал, его уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.

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