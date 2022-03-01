В Новосибирской области поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину. ЧП случилось вечером в понедельник, 28 февраля, на станции Шагаловский.

— Транспортные полицейские установили, что машинист поезда, увидев на путях человека, начала сигналить и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Погибшим оказался 49-летний местный житель. Рядом с ним нашли пакет со спиртным. По предварительной информации, сам мужчина на момент случившегося тоже был нетрезвым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.