В Новосибирской области поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину. ЧП случилось вечером в понедельник, 28 февраля, на станции Шагаловский.
— Транспортные полицейские установили, что машинист поезда, увидев на путях человека, начала сигналить и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — сообщили в УТ МВД по СФО.
Погибшим оказался 49-летний местный житель. Рядом с ним нашли пакет со спиртным. По предварительной информации, сам мужчина на момент случившегося тоже был нетрезвым.
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