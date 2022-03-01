В Новосибирской области ищут женщину в белом пуховике, которая пропала, отправившись на встречу

Женщина пропала 22 февраля. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В коттеджном поселке Гармония в Новосибирской области ищут 54-летнюю Елену Николаевну Зинину (Стребкову). Женщина пропала днем 22 февраля. Родственники встретили ее, когда возвращались домой. Сибирячка сообщила им, что отправляется на встречу и скоро вернется. А потом направилась на остановку общественного транспорта. С этого момента ее местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 158-160 сантиметров, окрашенные каштановые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в белый пуховик с капюшоном (как на фото), синие замшевые ботинки и белую вязаную шапку. С собой у нее была черная сумка.

Телефон сибирячка оставила дома, и на связь с близкими с момента пропажи не выходила.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Елена или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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