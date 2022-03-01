Пробки в Новосибирске на утро 1 марта 2022 года: Восход стоит

Новосибирск встал в семибалльных пробках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 1 марта 2022 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность дорог составляет 7 баллов.

На правом берегу заторы сковали такие улицы как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Ипподромская,Кошурникова, Бориса Богаткова, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Объединения и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как проезд Энергетиков, Котовского, Станиславского, Блюхера, Ватутина, Широкая, Забалуева, Станционная, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко.

По Октябрьскому, Бугринскому и Димитровскому мосту проезд свободен.

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