Погода в Новосибирске на 1 марта 2022 года: каким будет первым день весны

Весна начнется с холодов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 1 марта 2022 года температура немного понизится, но останется такой снежной и пасмурной, как прежде.

— Ночью температура в Новосибирске составит -10…-12 градусов. Днем будет -3…-5. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью до -19 градусов. Днем температура поднимется опустится до -2…-7. Будет облачно, днем пройдет снег, местами метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь.

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