Жители многоэтажки в Новосибирске пожаловались на нашествие гигантских крыс

По словам местных жителей, сначала крысы бегали от подъезда к подъезду. Фото: "Горсайт"

Жители дома №59 на улице Фрунзе пожаловались на нашествие гигантских крыс в подъездах. По словам местных жителей, сначала крысы бегали от подъезда к подъезду, а потом уже стали все чаще появляться и в тамбурах рядом с квартирами.

Управляющая компания провела на месте проверку и, убедившись в том, что ситуация действительно требует вмешательства, организовали травлю грызунов. Избавлять дом от вредителей прибыли специалисты из «Сибирской экологической сети». Там отметили, что проблема с крысами в домах — не бич 2022 года и вообще является довольно массовой. Чтобы избежать этого, нужно регулярно обрабатывать подвалы от паразитов. Так они не будут успевать плодиться.

— Когда количество членов стаи увеличивается, начинается расселительная миграция. Ослабленные или молодые особи вытесняются из подвальных помещений. Они попадают в подъезды, люди их видят. Как только происходит первая такая встреча, нужно сразу обращаться в специальные службы, — рассказал изданию «Горсайт» директор организации Иван Кокорин.

Специалисты отмечают, что зимой грызунов в городе становится меньше. Поскольку весной они максимально разбегаются по открытым локациям, а уже к лету появляется большое количество потомства. Поэтому именно зимой с вредителями ведется активная борьба.

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