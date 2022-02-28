В Новосибирске покончил с собой 92-летний пенсионер

В Новосибирске с собой покончил пенсионер.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске с собой покончил пенсионер. Трагедия случилась вечером в пятницу, 25 февраля.
— Тело 92-летнего мужчины нашли в хозпостройке на территории его частного дома. Известно, что мужчина и ранее высказывал подобные намерения, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
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