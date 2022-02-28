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Происшествия28 февраля 2022 20:27

В Новосибирске покончил с собой 92-летний пенсионер

Трагедия случилась на прошлой неделе
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске с собой покончил пенсионер.

В Новосибирске с собой покончил пенсионер.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске с собой покончил пенсионер. Трагедия случилась вечером в пятницу, 25 февраля.

— Тело 92-летнего мужчины нашли в хозпостройке на территории его частного дома. Известно, что мужчина и ранее высказывал подобные намерения, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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