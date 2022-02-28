В Новосибирске двое подростков угнали ВАЗ-2106

В Первомайском районе подростки угнали машину. Фото: "Подслушано Первомайка"

В Первомайском районе подростки угнали машину. Сейчас их ищет полиция.

— Отдел полиции просит оказать содействие в установлении личности двух молодых парней, которые утром в понедельник, 28 февраля, около 7 часов утра от дома 226 по улице Первомайской угнали Автомашину ВАЗ-2106, — цитирует правоохранителей паблик Вконтакте «Подслушано Первомайка».

Юные угонщики попали на камеру видеонаблюдения. Полиция просит всех, кто знает что-либо об произошедшем, сообщить об этом по телефону 8-913-488-27-50.

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