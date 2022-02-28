Двое новосибирцев пойдут под суд за распространение детской порнографии

В Новосибирской области двух мужчин обвиняют в распространении детской порнографии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области двух мужчин обвиняют в распространении порнографии, в том числе — с участием детей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— По версии следствия, ранее знакомые между собой мужчины с целью получения незаконного дохода, в период с января 2019 года по январь 2021 года, используя сеть «Интернет» незаконно распространяли порнографические материалы, в том числе с изображениями несовершеннолетних, — сообщили в областной прокуратуре.

Полицейские вышли на них в январе 2021 года. Против мужчин было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и части 2 статьи 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот порнографических изображений с несовершеннолетними».

Сейчас дело уже направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет колонии.

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