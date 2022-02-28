В воздухе Новосибирска не обнаружили превышения уровня загрязняющих веществ

Заборы воздуха брали и на территории ТЭЦ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске по результатам проб воздуха в четырех районах города содержание загрязняющих веществ не превысило допустимые пределы. Информация об этом появилась в СГК.
— Пробы брали в местах, на которые жаловались горожане, в том числе и в контуре действия тепловых электростанций, — рассказали в СГК. — По итогам содержание загрязняющих веществ в местах проб не превысило предельно допустимых концентраций.
Концентрация вредных веществ в пределах допустимого. Фото СГК
Измеряли специалисты концентрацию в воздухе диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода и фенола.
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