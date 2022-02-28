Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 18:49

В воздухе Новосибирска не обнаружили превышения уровня загрязняющих веществ

Пробы брали в четырех районах города
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заборы воздуха брали и на территории ТЭЦ.

Заборы воздуха брали и на территории ТЭЦ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске по результатам проб воздуха в четырех районах города содержание загрязняющих веществ не превысило допустимые пределы. Информация об этом появилась в СГК.

— Пробы брали в местах, на которые жаловались горожане, в том числе и в контуре действия тепловых электростанций, — рассказали в СГК. — По итогам содержание загрязняющих веществ в местах проб не превысило предельно допустимых концентраций.

Концентрация вредных веществ в пределах допустимого. Фото СГК

Концентрация вредных веществ в пределах допустимого. Фото СГК

Измеряли специалисты концентрацию в воздухе диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода и фенола.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.