В воздухе Новосибирска не обнаружили превышения уровня загрязняющих веществ

Заборы воздуха брали и на территории ТЭЦ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске по результатам проб воздуха в четырех районах города содержание загрязняющих веществ не превысило допустимые пределы. Информация об этом появилась в СГК.

— Пробы брали в местах, на которые жаловались горожане, в том числе и в контуре действия тепловых электростанций, — рассказали в СГК. — По итогам содержание загрязняющих веществ в местах проб не превысило предельно допустимых концентраций.

Концентрация вредных веществ в пределах допустимого. Фото СГК

Измеряли специалисты концентрацию в воздухе диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода и фенола.

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