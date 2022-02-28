Под Новосибирском неизвестные срывают по ночам обшивку с теплотрассы

В поселке под Новосибирском неизвестные уже некоторое время срывают обшивку с теплотрассы. Фото: Алексей ФОКИН

В поселке Садовом под Новосибирском неизвестные уже некоторое время срывают обшивку с теплотрассы. Работают воришки ночью и местным жителям так и не удалось их засечь.

— Регулярно стали происходить кражи обшивки теплотрассы. По данному вопросу мы уже написали несколько заявлений в полицию, — сообщили КП-Новосибирск в Сибирской генерирующей компании.

В МВД ситуацию оперативно не прокомментировали. При этом также пока неизвестно, будут ли в ближайшее время проводить ремонт обшивки, поскольку пока у СГК в приоритете другие задачи.

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