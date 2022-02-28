Новосибирские ученые разрабатывают лекарство от рака на основе коры березы

Новосибирские ученые вместе с коллегами из Красноярска выделили из коры березы вещества, которые могут помочь в борьбе с раком. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирские ученые вместе с коллегами из Красноярска выделили из коры березы вещества, которые могут помочь в борьбе с раком. Для этого они использовали дипропионат бетулина — это эфир бетулина и пропионовой кислоты. Ранее специалисты смогли синтезировать его из коры березы, но использовать его в медицине было по-прежнему сложно из-за того, что вещество плохо взаимодействовало с водой. Об этом сообщает ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Тогда ученые создали на основе дипропината бетулина новый растворимый в воде композит, который может уничтожать раковые клетки. Для этого его «обогатили» полисахаридом, который добывают из древесины лиственницы. Он обладает обеззараживающим и иммуностимулирующим эффектом.

Выглядит это вещество как порошок или как тонкая пленка. Проверяли его ученые на способности воздействовать на клетки рака легкого. Его результат был выше в несколько раз, чем у чистого бетулина.

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