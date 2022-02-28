В Новосибирской области ожидаются перебои в работе телевизоров до 9 марта

Перебои будут кратковременными и не дольше 17 минут. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Новосибирска предупредили жителей о начале солнечной интерференции, при которой радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Об этом сообщили в мэрии.

— С 22 февраля начинается весенняя солнечная интерференция. Происходит явление дважды в год и носит кратковременный характер. Вреда здоровью телезрителей и телевизионному оборудованию интерференция не оказывает, — рассказали в муниципалитете.

Кратковременные перебои ожидаются до 9 марта. Их продолжительность может составлять от нескольких секунд до 17 минут. Если же качество изображения долгое время не восстанавливается, то необходимо перезагрузить телевизор или приставку. Если не помогло, то следует через меню запустить автопоиск каналов.

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