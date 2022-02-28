Губернатор Новосибирской области объявил о мониторинге цен на продукты

Если завышение цен необоснованно, власти примут соответствующие меры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минпромторгу провести мониторинг цен на основные продукты питания.

— Предпосылок для повышения цен нет. Запасы продуктов питания и объемы собственного производства на территории Новосибирской области позволяют обеспечить любой спрос, который необходим жителям нашего региона, — заявил Травников.

По словам губернатора, будет организована встреча с представителями основных торговых сетей области, чтобы договориться о стабилизации цен. В случае выявления нарушений и необоснованном завышении стоимости продуктов ФАС и минсельхоз примут необходимые меры.

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