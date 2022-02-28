В Новосибирской области поставят охрану на два моста за 36 миллионов рублей

В Новосибирской области на двух мостах в Тогучинском районе повысят транспортную безопасность.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области на двух мостах в Тогучинском районе повысят транспортную безопасность. Там установят камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. В 2022 году на эти цели планируется потратить 36 миллионов рублей.
— Основная цель мероприятий — защита от незаконного вмешательства на объекты транспортной инфраструктуры (мосты, путепроводы), — сообщили в ТУАД.
В прошлые два года на оснащение семи мостов в Новосибирской области ТУАД направило 102 миллиона рублей.
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