В Новосибирской области поставят охрану на два моста за 36 миллионов рублей

В Новосибирской области на двух мостах в Тогучинском районе повысят транспортную безопасность. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области на двух мостах в Тогучинском районе повысят транспортную безопасность. Там установят камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. В 2022 году на эти цели планируется потратить 36 миллионов рублей.

— Основная цель мероприятий — защита от незаконного вмешательства на объекты транспортной инфраструктуры (мосты, путепроводы), — сообщили в ТУАД.

В прошлые два года на оснащение семи мостов в Новосибирской области ТУАД направило 102 миллиона рублей.

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