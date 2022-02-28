У Новосибирца нашли 2,5 килограмма взрывчатки

Среди взрывных устройств были и предметы похожие на гранаты. Фото: МВД по НСО
В Новосибирске задержали 29-летнего мужчину за незаконный оборот взрывчатки. Об этом сообщили в региональном МВД.
— При задержании у новоисбирца обнаружили механический взрыватель, пакет с пластичным веществом и 14 предметов, схожих по внешним признакам с гранатами и тротиловыми шашками. Общий вес изъятого составил около 2,5 килограммов, — рассказали в полиции.
Изъятые предметы отправили экспертизу, и возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ за незаконный оборот взрывных устройств. Подозреваемого взяли под стражу.
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