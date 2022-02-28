Замглаву Новосибирского Роспотребнадзора оштрафовали за нарушения в работе с жалобами

На заседании Роспотребнадзора не согласился с обвинением. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мировой суд Железнодорожного района Новосибирска назначил наказание Ладе Самойловой — замглавы Управления Роспотребнадзора региона за нарушение порядка рассмотрения жалоб о незаконной продаже табака.

На заседании Роспотребнадзора не согласился с обвинением. Однако суд все же встал на сторону активистов общественной организации «Трезвый город» и вынес постановление о привлечении замглавы Управления к наказанию по статье 5.59 КоАп РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» в виде штрафа в 6 тысяч рублей.

Однако пока что постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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