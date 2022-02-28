Житель Новосибирской области оплатил долг в 130 тысяч, когда у него забрали трактор

Трактор мужчина прятал у друга. Фото: Татьяна РЯБИНИНА

39-летний житель Чулымского района Новосибирской области оплатил 130 тысяч долга только после того, судебные приставы забрали у него трактор. Задолженность накопилась из-за того, что мужчина не платил налоги и страховые взносы ссылаясь на отсутствие денег. А когда получил рассрочку от суда, систематически нарушал ее условия.

— Мы вынесли запрет на регистрационные действия движимого имущества, а затем арестовали транспортное средство должника, а именно трактор МТЗ, — сообщила заместитель старшего судебного пристава районного отделения Екатерина Рябинина.

На мужчину был зарегистрирован трактор, который он прятал у друга. А когда его обнаружили судебные приставы и изъяли для оценки, должник тут же выплатил полную сумму долга в 130 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.