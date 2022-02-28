Житель Новосибирской области оплатил долг в 130 тысяч, когда у него забрали трактор

Трактор мужчина прятал у друга.
Фото: Татьяна РЯБИНИНА
39-летний житель Чулымского района Новосибирской области оплатил 130 тысяч долга только после того, судебные приставы забрали у него трактор. Задолженность накопилась из-за того, что мужчина не платил налоги и страховые взносы ссылаясь на отсутствие денег. А когда получил рассрочку от суда, систематически нарушал ее условия.
— Мы вынесли запрет на регистрационные действия движимого имущества, а затем арестовали транспортное средство должника, а именно трактор МТЗ, — сообщила заместитель старшего судебного пристава районного отделения Екатерина Рябинина.
На мужчину был зарегистрирован трактор, который он прятал у друга. А когда его обнаружили судебные приставы и изъяли для оценки, должник тут же выплатил полную сумму долга в 130 тысяч рублей.
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