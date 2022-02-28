Под Новосибирском мужчина зарезал беременную невесту

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

В городе Татарск Новосибирской области 50-летний мужчина зарезал свою сожительницу. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из родственниц нападавшего.

- Она ждала ребенка от моего дяди, - рассказала КП-Новосибирск племянница мужчины. - С ней я сильно близко не общалась, знаю только, что рожать должна была примерно через три месяца.

На данный момент известно, что во время ссоры мужчина взялся за нож. Удары были нанесены в руку и живот. Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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