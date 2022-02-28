В Новосибирске ищут пенсионерку в шапке кирпичного цвета

Женщину ищут по фотографии, которая была сделана в 2015 году. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 63-летнюю Ванину Валентину Михайловну, местонахождение которой с 12 февраля 2022 года неизвестно. Женщина покинула свой дом по улице Столетова, в Калининском районе и не вернулась.

— Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы седые, острижены под машинку, глаза серо-голубые. В день исчезновения была одета: вязаная шапка кирпичного цвета, черная куртка до колена, с капюшоном с меховой опушкой, черные болоневые штаны, черные сапоги, —

Волонтеры также обращают внимание, что фотография женщины была сделана в 2015 году.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пенсионерки, сообщите в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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