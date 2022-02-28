Новосибирец поймал вора, который вытащил из его кармана телефон. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирец стал жертвой вора-карманника. Инцидент произошел накануне, 27 февраля, сообщает pdsnvs в Инстаграм.

— Примерно в 16:00 на Маркса при входе в автобус мимо меня протиснулся человек и незаметно вытащил мой телефон из кармана (у меня был блютуз-наушник в ухе, в нем играла музыка). Обнаружил пропажу буквально через секунду, когда полез в карман за телефоном переключить трек, — рассказал мужчина в паблике.

Сибиряк пояснил, что сразу же вышел из автобуса и начал всматриваться в окружающих. Внезапно он заметил парня, который торопливым шагом удалялся от автобусной остановки. Когда у жителя Новосибирска начал пропадать блютуз-сигнал, он решил последовать за предполагаемым воришкой.

— Я его догнал и сразу появился блютуз-сигнал, заиграл трек. Шел за ним метров 10, после чего он завернул за «Версаль», где его ждал друг. Я начал сразу с ними говорить, после долгих отрицаний они сдались и отдали телефон, — добавил новосибирец.

Как уточнил пострадавший, он общался с молодыми людьми азиатской внешности, обоим было, по его словам, по 18-20 лет.

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что обращений по этому поводу в полицию не поступало.

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