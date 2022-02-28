Жительница Новосибирска пожаловалась на парикмахера, ткнувшую ей пальцем в глаз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска рассказала о том, что стала жертвой парикмахера-непрофессионала. Своим отзывом женщина поделилась на странице revisor.nsk в Инстаграм.

— 24 февраля примерно в 12 часов я зашла в пустую парикмахерскую «Чио-Чио», огляделась, мастера нашла около отдела с алкогольной продукцией напротив. Она была очень занята разговором с продавцом указанного отдела, — отметила сибирячка.

Женщина сразу предупредила мастера, что мыла голову незадолго до прихода в парикмахерскую, и попросила не делать этого во второй раз. Однако работница «Чио-Чио» настояла на своем. Перед началом стрижки жительница Новосибирска уточнила, какой результат хотела бы получить.

— В итоге меня подстригли по-другому. Я объяснила еще раз. После этого мастер нахамила мне, заявив, что я не умею объяснять. Помимо этого, она три раза ткнула мне пальцем в глаз, пока собирала волосы с лица, и несколько раз провела довольно больно расческой по лицу, — пожаловалась сибирячка.

Когда женщина пришла домой и посмотрелась в зеркало, то ужаснулась — вместо ровного каре она получила «позорную стрижку». К счастью, справедливость восторжествовала, и на следующий день сибирячке вернули деньги за некачественную услугу.

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