Еще 16 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Заболевать коронавирусом стали меньше человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 047 человек, в том числе 575 детей.

— Умерли еще 16 человек: в возрасте от 70 до 84 лет и двенадцать женщин от 61 года до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 989 человек, — сообщает оперштаб.

Общее число заболевших составило 218 789 человек, из них — 31 232 ребенка. Выздоровели за сутки 3 707 пациентов, общее число выздоровевших — 105 329

В отделениях реанимации лежат 312 человек, среди них 45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 617 человек, в том числе 108 детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber