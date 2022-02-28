Под Новосибирском 10-месячная девочка попала в реанимацию с ковидом

Под Новосибирском 9-месячная девочка попала в реанимацию с ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Новосибирском 10-месячная девочка заболела коронавирусом и попала в реанимацию. Известно, что младенец проживает в райцентре Кочки. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Ребенка госпитализировали с ОРВИ, судорожным синдромом и подтвержденным ковидом 24 февраля. Девочка находится в реанимации, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Как пояснил КП-Новосибирск источник, неделю девочка болела дома.

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