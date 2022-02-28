Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 8:03

Под Новосибирском 10-месячная девочка попала в реанимацию с ковидом

Ребенок неделю лечился дома
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Новосибирском 9-месячная девочка попала в реанимацию с ковидом.

Под Новосибирском 9-месячная девочка попала в реанимацию с ковидом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Новосибирском 10-месячная девочка заболела коронавирусом и попала в реанимацию. Известно, что младенец проживает в райцентре Кочки. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Ребенка госпитализировали с ОРВИ, судорожным синдромом и подтвержденным ковидом 24 февраля. Девочка находится в реанимации, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Как пояснил КП-Новосибирск источник, неделю девочка болела дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.