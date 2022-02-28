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Происшествия28 февраля 2022 7:34

В Новосибирске 92-летний пенсионер покончил с собой

Ранее он уже высказывал намерения свести счеты с жизнью
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске 92-летний пенсионер покончил с собой.

В Новосибирске 92-летний пенсионер покончил с собой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске покончил с собой 92-летний пенсионер. Тело дедушки нашли в хозяйственной постройке на улице Судоремонтной. Об инциденте, который случился 25 февраля, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Ранее высказывал намерения покончить жизнь самоубийством, — уточнил КП-Новосибирск источник.

На теле пенсионера следов насильственной смерти не обнаружили.

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