В Новосибирске 92-летний пенсионер покончил с собой.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске покончил с собой 92-летний пенсионер. Тело дедушки нашли в хозяйственной постройке на улице Судоремонтной. Об инциденте, который случился 25 февраля, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Ранее высказывал намерения покончить жизнь самоубийством, — уточнил КП-Новосибирск источник.
На теле пенсионера следов насильственной смерти не обнаружили.
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