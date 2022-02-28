В Новосибирске сотрудникам «Пятерочки» угрожали газовым пистолетом

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

В пятницу в 17.49 в дежурную часть Агентства Безопасности поступил тревожный звонок из супермаркета «Пятерочка» (ул. Зорге, 191). Группа молодых людей ворвалась в магазин и стала угрожать пистолетом сотрудникам на кассе. Управляющая магазином нажала тревожную кнопку охранного предприятия «Дельта», а также обратилась к сотрудникам торговых точек по соседству с просьбой вызвать собственную охрану. Одним из таких магазинов, расположенных рядом, оказался клиент Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Время реагирования ближайшего экипажа ГВАРДИИ составило всего 2 минуты. Прибывшие на место бойцы ГБР-76 Агентства Безопасности застали рядом с магазином группу людей в возрасте 25 - 30 лет, садившихся в автомобиль. Перегородив дорогу служебной машиной, «гвардейцы» не дали предполагаемым преступникам ухать безнаказанными. Задержанные мужчины были переданы оперативно прибывшим сотрудникам полиции, у них был изъят аэрозольный пистолет «Пионер». Причину столь наглой хулиганской выходки, да еще и с угрозой применения оружия, выясняют правоохранительные органы.

К слову, по оценке очевидцев, дежурная машина ЧОПа «Дельта», охраняющая супермаркет по контракту, прибыла на место происшествия спустя более получаса после инцидента.