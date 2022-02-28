В Новосибирской области началась подготовка к сезону клещевого энцефалита.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В понедельник, 28 февраля, стало известно, что в Новосибирской области стартовала подготовка к сезону клещевого энцефалита. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
— Активно проводятся подготовительные работы по подготовке к эпидсезону клещевых инфекций. Уточняются планы мероприятий, в том числе проведение акарицидных обработок и их финансирование, — сказал Щербатов.
Также, по его словам, в регионе проводят вакцинацию населения от клещевого энцефалита.
Как уточнил Александр Щербатов, в 2021 году от клещевого энцефалита умерли двое жителей Новосибирской области. Всего опасный диагноз подтвердился у 73 человек.
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