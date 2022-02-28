Новосибирские единороссы планируют превратить свою приемную в многофункциональный центр

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирске прошла 40-я отчётно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой подвели итоги политического сезона и озвучили планы на ближайшие пять лет.

Секретарь регионального отделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что основной упор работы делался на социальную догазификацию, развитие сельских территорий и реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Работу по этим направлениям продолжат и в текущем году. Также в 2022-2023 годах должны быть отремонтированы 25 школ в 13 муниципальных районах и городских округах. На эти цели выделено 979 млн из федерального бюджета, а 200 млн из областного направят на оснащение отремонтированных школ необходимым оборудованием.

Депутат Заксобрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Елена Тырина рассказала, что с началом пандемии в 2020 году приемная стала площадкой для организации волонтерской помощи. А переход на онлайн-формат помог не останавливать рассмотрение обращений людей ни на один день. Конкретную практическую помощь смогли получить 46% из обратившихся жителей новосибирской области.

Елена Тырина. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутат отметила, что больше всего обращений жителей было по вопросам соцобеспечения, ЖКХ и здравоохранения. Еще больше обращений удалось решить благодаря организации выездных приемов.

- Сейчас в разработке сайт Центральной общественной приемной, где будет внедрен новый модуль «Графики приемов» для записи граждан. Запуск системы запланирован на осень этого года. Акцент сегодня и на работе с соцсетями, которые решают две основные задачи: упрощают получение полезной информации, формируют положительный образ партии через примеры конкретной помощи, - сказала Елена Тырина.

Александр Карелин и Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

А Андрей Травников отметил, что региональную общественную приемную необходимо преобразовать в многофункциональный центр партии в регионе.

- Здесь должны не только решать поступающие запросы на конкретную помощь, но и помогать людям реализовывать общественно-значимые инициативы, - сказал губернатор.