Фото: Михаил Пучков

26 февраля в Новосибирском епархиальном управлении митрополит Новосибирский и Бердский Никодим наградил тренеров и игроков сборной команды детской спортивной школы по хоккею с мячом «Сибсельмаш» Архиерейскими благословенными грамотами за победу в XII турнире по русскому хоккею на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Турнир проходил 17 и 18 февраля в Москве на Красной площади.

Владыка сердечно поблагодарил тренерский состав школы и самих хоккеистов за одержанную победу:

- Вы стали лучшими на Кубке Патриарха и тем самым принесли нам большую радость. Мы все, конечно, надеялись на победу, но самое главное - это когда уезжают с надеждой, а возвращаются победителями.

Митрополит Никодим наградил юных хоккеистов Архиерейскими благословенными грамотами. Фото: Михаил Пучков

На церемонии награждения присутствовали родители юных сибсельмашевцев.

- Очень важно, когда дети и их родители понимают, насколько полезно и необходимо заниматься спортом. Такие дети не будут делать гадости. Посещая богослужения и занимаясь спортом, они становятся гармонично развитыми личностями, - сказал правящий архиерей и обратился к спортсменам: - Я вижу, как вы крепнете физически и насколько близко ваше сердце к храму.

Перед церемонией награждения воспитанники спортивной школы и тренеры собрались в Александро-Невском соборе на благодарственном молебне. Молебен совершил руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии настоятель собора протоиерей Александр Новопашин. Ему сослужил руководитель спортивного епархиального отдела мастер спорта России иерей Борис Левитан.