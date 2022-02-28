Под Новосибирском на пожаре погиб 48-летний мужчина. Фото: СК РФ НСО.

В городе Черепаново под Новосибирском случился смертельный пожар. В огне погиб 48-летний мужчина. О ЧП, которое произошло 26 февраля, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Пожар случился в частном 2-х квартирном жилом доме по улице Комиссаровской. В ходе его ликвидации пожарными было обнаружено тело мужчины, 1974 года рождения. По предварительным данным причина пожара — короткое замыкание электропроводки. На место происшествия работали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС по региону, — уточнили в Следкоме.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.

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