Потепление до +4 градусов придет в Новосибирск в марте

В конце марта будет плюсовая температура. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирске ожидается оттепель в конце марта. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +4 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самый холодный день ожидается 1 марта: ночью будет -10 градусов, а днем станет теплее всего на 1 градус. Весь месяц температура в среднем поднимется до -4 градусов с постепенным потеплением к началу апреля, март будет снежным.

К концу месяца погода заметно улучшится. Фото: скриншот Яндекс.Погода

Уже 31 марта новосибирцы наконец сменят теплые пуховики на пальто и куртки — воздух прогреется до +4 градусов. Однако сервис Gismeteo дает не столь радужный прогноз: синоптики обещают только +2 градуса в конце первого весеннего месяца.

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