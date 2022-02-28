В Новосибирске пьяный водитель «Тойоты» сбил 36-летнего мужчину. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Кировском районе Новосибирска 36-летний водитель «Тойоты Надия» сбил своего ровесника. За руль мужчина сел пьяный. ДТП произошло вечером 27 февраля, рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель в состоянии опьянения ехал по улице Петухова и в пути следования, у дома 79 «б» по улице Петухова сбил пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Пешеход получил различные травмы. Предварительно ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупые травмы живота и грудной клетки. Мужчину госпитализировали.

В ГИБДД напомнили, что пьяное вождение карается штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением прав на срок до двух лет. А вот такое повторное нарушение чревато более крупным штрафом — до 300 тысяч рублей и лишением свободы на срок до двух лет.

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