Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

При размещении на 91 день ставка составляет 9,7%, на 181 день - 10,6% годовых, на 367 дней - 10,6%, на 1100 дней - 9,6% годовых.

Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».