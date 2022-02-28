В Новосибирске женщина в инвалидном кресле ехала с ребенком на руках по проезжей части. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске женщина в инвалидном кресле ехала с ребенком на руках по проезжей части. По словам горожан, она решилась на отчаянный поступок из-за нечищеных тротуаров. Происходящее сняли на видео очевидцы. Кадры появились в соцсети 27 февраля.
— На улице Твардовского из-за нечищеных тротуаров инвалиду с ребенком пришлось ехать в кресле по краю проезжей части навстречу движению автомобилей, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».
Многие подписчики возмутились увиденным, они призвали ответственные службы решить вопрос с нечищеными тротуарами. Однако некоторые написали, что женщина так разъезжает с малышом на руках и летом. Вероятно, по их словам, она попрошайничает у водителей.
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