Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 28 февраля 2022.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 28 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Кроме того, пробки сковали улицы Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».
Также затруднено движение на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Заторы наблюдаются на Станционной улице, улицах Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.
В пробке стоят водители на Октябрьском мосту — движение в сторону правого берега серьезно затруднено. На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Восход и Военной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 28 февраля, достиг 6 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер