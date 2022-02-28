Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 28 февраля 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 28 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Кроме того, пробки сковали улицы Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Также затруднено движение на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Заторы наблюдаются на Станционной улице, улицах Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

В пробке стоят водители на Октябрьском мосту — движение в сторону правого берега серьезно затруднено. На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Восход и Военной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 28 февраля, достиг 6 баллов.

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