Погода в Новосибирске на 28 февраля 2022 года: последний день зимы будет морозный

День будет морозный. Фото: Василий Вахрин

Погода в Новосибирске на 28 февраля 2022 года обещает быть морозной и ветреной. Об этом сообщают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем температура воздуха составит -3...-5 градусов, ночью -8...-10 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» последний день зимы будет пасмурный, но теплый. Днем столбики термометров покажут -8...-6 градусов, а ночью -8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754- 757 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.