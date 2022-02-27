Новую технику должны привести к концу лета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске закупят технику по уборке снега почти на 23 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок. Аукцион объявила компания ДЭУ № 1.

Предприятие готово отдать за 4 ковша 22,5 миллиона рублей. При этом они хотят, чтобы техника была новой, без каких-либо повреждений, деформаций и новых запчастей.

Так же заказчик отмечает, что вместе с ковшами ему нужны щетка с бункером и снегометатель.

На сайте сказано, что технику должны доставить до 31 августа 2022 года.

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